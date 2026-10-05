У шкільну програму Литви включили твори Тараса Шевченка. З наступного року вони будуть обовʼязковими

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До шкільної програми з литовської мови та літератури включили твори українського поета, письменника та художника Тараса Шевченка.

Про це пише литовський мовник LRT.

У цьому році твори українського письменника будуть рекомендовані, а в наступному навчальному році — обовʼязкові. Твори Шевченка рекомендуватимуть восьмикласникам та гімназистам третього класу, які вивчають литовську мову та літературу в рамках загального курсу.

До списку рекомендованих увійдуть «Заповіт» та «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Крім того, вчителі зможуть обирати твори автора на свій розсуд. Поезію Шевченка вивчатимуть у межах теми романтизму.

За даними Міносвіти Литви, така програма має зміцнити культурні зв’язки між Литвою та Україною та сприяти інтеграції українських дітей, які зараз навчаються та проживають у Литві.