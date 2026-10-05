Опитування: Понад 40% українців вважають, що Зеленський має брати участь у наступних президентських виборах

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42% українців вважають, що президент Володимир Зеленський має брати участь у наступних виборах президента України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зокрема, в українців запитали, чи має Зеленський брати участь у наступних виборах, попри те, що у 2019 році він говорив, що буде на посаді тільки один термін. 53% відповіли, що він має обмежитися тільки одним терміном, а ще 4% — обрали варіант «важко сказати». До прикладу, у грудні 2025 року 46% вважали, що Зеленський має обмежитися одним терміном, а 45% — брати участь у наступних виборах.

Також в українців запитали, чи підтримують вони вибори під час війни. Переважна більшість, а саме 71% опитаних, виступили проти цієї ініціативи, ще 24% вважають, що їх треба проводити зараз.

Стосовно теперішньої української влади 44% українців відчувають розчарування, а 33% — сором.

Опитування проводили 12—21 вересня методом телефонних інтерв’ю серед 1 002 повнолітніх українців, які живуть на підконтрольній уряду території.