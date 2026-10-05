У Києві затримали чоловіка, який видавав себе за працівника НАБУ і виманив майже $500 тисяч за «вирішення питання»

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Офіс генерального прокурора

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який видавав себе за співробітника НАБУ і виманив майже $500 тисяч за «вирішення» проблем з податковими перевірками, судами та кримінальними провадженнями.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік дізнався від свого батька про податкові перевірки щодо потерпілого та його дружини, які є підприємцями. Далі він представився працівником НАБУ.

Після цього, як стверджують слідчі, він переконував чоловіка, що має зв’язки з посадовцями Державної податкової служби, НАБУ, БЕБ і судових органів і може «вирішити питання». Тоді з вересня 2025 року по березень 2026 року фігурант отримав від підприємця $280 тисяч. Після цього він сказав йому, що аби вирішити питання, потрібні ще $200 тисяч. Його затримали під час передачі цієї суми 25 вересня.

Після затримання правоохоронці провели обшуки в Києві та Харкові, де жив підозрюваний, і в його автівці — вилучили кошти, телефони та інші докази злочину.

Чоловіку оголосили підозру в шахрайстві та обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю застави 998 тис. гривень.