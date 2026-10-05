Нобелівську премію з медицини отримали вчені за відкриття, що дозволяє світлом керувати нейронами

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Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року отримали американський нейробіолог Карл Дайссерот і німецькі вчені Петер Гегеманн і Георг Нагель. Їх відзначили за відкриття світлочутливих іонних каналів і розвиток оптогенетики.

Про це йдеться на сайті премії.

Оптогенетика — метод, що дає змогу за допомогою світла вмикати й вимикати активність окремих нервових клітин. Це дозволяє дослідникам спостерігати за роботою мозку та встановлювати, як у ньому нервові клітини формують спогади, почуття і поведінку.

Гегеманн і Нагель досліджували світлочутливі білки в одноклітинних водоростях і відкрили каналродопсини — білки, які реагують на світло та пропускають іони через клітинну мембрану. Дайссерот використав ці відкриття, щоб створити спосіб керувати активністю нейронів за допомогою світла.

У Нобелівському комітеті зазначили, що ці відкриття започаткували нову еру в нейронауці. Технологію вже використовують для дослідження роботи мозку, а також вивчають її потенціал для майбутнього лікування неврологічних і психічних захворювань.

Лауреати розділять грошову частину премії — 12 мільйонів шведських крон (близько $1,2 млн).