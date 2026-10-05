В Іспанії оголосили позачергові вибори на тлі житлової кризи

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові загальні вибори на 29 листопада — на дев’ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це пише Brussels Signal.

Він оголосив про це під час виступу в палаці Монклоа 5 жовтня, після того як поінформував короля Феліпе VI. Король того ж дня вирушив з державним візитом до Фінляндії. Указ про розпуск парламенту мають опублікувати в офіційному віснику 6 жовтня. Від цього дня почнеться відлік часу до голосування — 54 дні за іспанським виборчим законодавством.

Санчес пояснив своє рішення провалом двох екстрених постанов щодо житла, які 2 жовтня відхилили в Конгресі депутатів. Документи містили низку заходів, спрямованих на поліпшення доступу до житла — від заборони виселень до 2030 року до регулювання тимчасової оренди та оренди окремих кімнат.

Його міністри та керівництво Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE) від п’ятниці закликали його провести вибори, поки рух орендарів продовжував збирати тисячі людей на площах міст.

Ці постанови уряд схвалив за три дні до голосування, не маючи достатньої кількості голосів у парламенті для їхнього підтримки, тож вони протрималися чинними ледь добу. Тепер соціалістичні міністри хочуть, щоб нову постанову щодо житла затвердила Постійна депутатська комісія — орган, який працює після розпуску палат парламенту. У ній союзники уряду мають 35 із 69 місць.

Що відбуваєтсья в Іспанії

Іспанія переживає гостру житлову кризу: за останні 10 років середня оренда майже подвоїлася, а близько 26% орендарів витрачають на житло й комунальні послуги в середньому 40% доходу. Державного орендного житла в країні менш як 2% — значно менше за середній показник по ЄС.

Нову хвилю протестів спровокувало виселення 87-річної Марії дель Кармен Абаскаль із квартири, де вона прожила понад 70 років. Жінка сказала, що не може дозволити собі підвищення орендної плати на 230%, якого вимагав інвестиційний фонд, що купив її квартиру.

Після цього тисячі людей вийшли на вулиці Мадриду та інших міст, вимагаючи захисту орендарів. Парламент 2 жовтня відхилив запропоновані урядом екстрені заходи для боротьби з кризою, а наступного дня десятки тисяч людей знову протестували по всій країні.