Зеленський: У Києві встановили понад 12 турелей для боротьби з реактивними дронами

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Exilenova+ / Telegram

У Києві встановили понад 12 турелей для боротьби з реактивними дронами. Ще вісім турелей під кулемети 50-го калібру розгорнуть на Київщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

Турель — це встановлена на нерухомій або рухомій платформі бойова установка, яка може повертатися й наводити зброю на ціль. Зеленський також зазначив, що Сили оборони перехоплюють приблизно 85—92% звичайних «Шахедів» та 50—70% — реактивних.

Крім того, президент наголосив, що ударами по мостах та іншій цивільній інфраструктурі Росія намагається створити колапс і змусити людей виїжджати. Україна працює над тим, щоб збільшити можливості F-16 у перехопленні реактивних дронів.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч «Коаліції охочих» узимку, її планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги Україні.