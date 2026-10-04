Німеччина надасть Україні понад €1,3 млрд на зброю та енергетику

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Getty Images / «Бабель»

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на понад €1,3 млрд. Кошти спрямують на нове озброєння та підтримку енергетичної системи напередодні зими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві сторони зосередилися на посиленні протиповітряної оборони України.

«На сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них — про взаємодію безпекову, виробництва, закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, а також спільні проєкти в Україні», — написав Зеленський.

Загалом під час візиту Україна та Німеччина підписали домовленості на понад €8,5 млрд. Окремо сторони уклали домовленість про спільні дії та нові можливості для протидії ударним безпілотникам.