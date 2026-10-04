У Південній Кореї спалахнули масові протести проти політики президента — його звинуватили у звʼязках з КНДР

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Yonhap

У центрі Сеулу відбулися масові протести опозиційних партій проти політики президента Південної Кореї Лі Чже Мьона — його звинуватили у звʼязках КНДР, корупції та послабленні національної безпеки.

Про це пише Yonhap News.

У мітингу взяли участь майже 70 законодавців від партії «Сила народу», до них долучилися близько 200 000 протестувальників. Однак низка медіа з посиланням на неофіційні дані поліції повідомила, що в акції взяли участь близько 9–10 тисяч людей. Люди тримали в руках південнокорейські й американські прапори, плакати з написами «Лі Чже Мьон, іди у відставку» та «Лі Чже Мьон, постань перед судом».

Лідер фракції Чон Чом Сік звинуватив Лі Чже Мьона в тому, що той «не сказав жодного слова проти Північної Кореї», попри здійснену провокацію з мінами.

Інші законодавці також розкритикували ініціативу президента через реформу системи прокуратури та його рішення збільшити кількість суддів Верховного суду. Його звинуватили в спробі захиститися від судових процесів, розгляд яких наразі призупинили.

Консервативна Ліберальна партія обʼєднання, яку очолює пастор Чан Кьондон, також організувала мітинг за відставку президента країни. За даними Yonhap News, що посилається на неофіційні оцінки поліції, протест зібрав близько 28 тисяч учасників.