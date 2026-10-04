Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на війні проти України понад 1 700 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1750 військових і сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без шести бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, однієї реактивної системи залпового вогню, трьох засобів ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1 742 БпЛА, 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також пʼяти одиниць — спеціальної техніки.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називавцифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.