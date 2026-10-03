Протягом дня росіяни били по Кіровоградщині та Дніпропетровщині — є загиблий та постраждалі

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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Протягом дня 3 жовтня російська армія атакувала Кіровоградську, Херсонську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак є загиблий та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

На Кіровоградщині через атаку загинув чоловік і постраждала жінка.

За день від обстрілів на Дніпропетровщині постраждали троє людей. Атаки спричинили пожежі та пошкодили багатоповерхівку, магазин та автівку.

На Херсонщині постраждала жінка.

У Сумах росіяни били по промисловій зоні.