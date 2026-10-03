NYT: Російські удари по мостах у Києві загрожують «логістичним кошмаром» для України
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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mistokyia.ua
Російські атаки на мости в Києві, які протягом останніх трьох днів були під ударом шість разів, загрожують «логістичним кошмаром» для України.
Про це пише The New York Times.
Там стверджують, що через атаки РФ влада була змушена призупиняти рух транспорту на пʼяти із шести автомобільних мостів столиці. У газеті пишуть, що це призвело до колапсу для містян, які щодня їздять на роботу на інший берег.
Водночас у газеті додають, що зруйнувати мости ударами буде складно, бо вони зведені з великих бетонних конструкцій. Проте атаки можуть пошкодити несні конструкції мостів, через що місцева влада буде змушена закрити їх на невизначений термін, аби запобігти обвалу.
У результаті це спричинить справжній «логістичний кошмар» для Києва та всієї України загалом, оскільки через мости перевозять продукти харчування та різне обладнання.
- Вранці 3 жовтня російський дрон влучив у Північний міст у Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину. Це вже другий київський міст, по якому бʼють російські дрони останніми днями — до цього чотири рази були влучання в Південний міст. Через це під час повітряної тривоги в Києві тимчасово обмежують рух транспорту через чотири мости.