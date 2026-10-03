NYT: Російські удари по мостах у Києві загрожують «логістичним кошмаром» для України

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mistokyia.ua

Російські атаки на мости в Києві, які протягом останніх трьох днів були під ударом шість разів, загрожують «логістичним кошмаром» для України.

Про це пише The New York Times.

Там стверджують, що через атаки РФ влада була змушена призупиняти рух транспорту на пʼяти із шести автомобільних мостів столиці. У газеті пишуть, що це призвело до колапсу для містян, які щодня їздять на роботу на інший берег.

Водночас у газеті додають, що зруйнувати мости ударами буде складно, бо вони зведені з великих бетонних конструкцій. Проте атаки можуть пошкодити несні конструкції мостів, через що місцева влада буде змушена закрити їх на невизначений термін, аби запобігти обвалу.

У результаті це спричинить справжній «логістичний кошмар» для Києва та всієї України загалом, оскільки через мости перевозять продукти харчування та різне обладнання.