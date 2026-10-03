На Львівщині вантажівка збила 700-кілограмового червонокнижного зубра. Він помер на місці

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Андрій Сенюк / Facebook

На Львівщині на автодорозі Броди — Шептицький вантажівка збила 700-кілограмового зубра, який занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив начальник управління Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Андрій Сенюк.

ДТП сталася 1 травня. Водій автомобіля MAN наїхав на пʼятирічного європейського зубра.

Це сталося через те, що зубр вибіг на проїжджу частину дороги з лісового масиву. Унаслідок зіткнення тварина отримала травми та загинула на місці.

Тварина належала до Лопатинської субпопуляції, яка проживає на території Малого Полісся у Бродівському районі Львівщини. Ця субпопуляція є однією з найбільших в Україні.

Станом на початок 2026 року до цієї субпопуляції входили 135 особин. Зубри проживають на території Малого Полісся та Бродівщини, а загалом в Україні — у Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Київській та Сумській областях.