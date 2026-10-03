Прокуратура ОАЕ офіційно визнала інцидент на літаку Flydubai спробою теракту. Другий пілот напав на колегу із сокирою

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flydubai / Instagram

Прокуратура Об’єднаних Арабських Еміратів назвала спробою терористичного акту інцидент на борту літака Flydubai, який прямував з ОАЕ до Ізраїлю.

Про це заявив генпрокурор ОАЕ Хамад аль Шамсі, пише Reuters.

Інцидент стався в середу, 30 вересня, на рейсі FZ1073. На борту перебували понад 170 людей, більшість пасажирів — громадяни Ізраїлю.

За даними прокуратури ОАЕ, другий пілот рейсу напав на свого колегу з аварійною сокирою і спробував захопити керування літаком. Пасажири й члени екіпажу змогли його зупинити.

Резервний пілот, який був серед пасажирів, посадив літак у місті Табук на північному заході Саудівської Аравії. Там нападника затримали, а наступного дня передали владі ОАЕ.

Генпрокурор ОАЕ заявив, що слідство встановило: другий пілот намагався здійснити терористичний напад. Його мотиви поки з’ясовують. Влада країни наголосила на «нульовій толерантності» до подібних випадків.

Reuters пише, що нападник — громадянин Оману Хамам аль Хаммамі. Цю інформацію підтверджують також ізраїльські посадовці. Питання громадянства другого пілота перебуває в центрі уваги, оскільки Оман та Ізраїль не мають офіційних дипломатичних відносин.

Компанія Flydubai заявила, що розслідування триває і наразі не може коментувати обставини інциденту. А прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу казав, що країна з’ясовує, чи діяв пілот самостійно, чи за чиїмось наказом.