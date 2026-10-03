При РНБО створять орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових, щоб прискорити процес

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В Україні створять окремий робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників. Він буде в підпорядковуванні Ради національної оборони та безпеки (РНБО).

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

Він зазначив, що відповідний орган об’єднає всі відповідальні держструктури, щоб розуміти, «де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їхнє виконання».

Після цього, за словами Клименка, уряд має посилити систему судово-медичної експертизи — збільшити кількість фахівців і забезпечити належні умови їхньої роботи, а також створити в регіонах спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців.

«Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи — це додатковий біль. Тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведених експертиз», — написав Клименко.

Напередодні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що в Україну повернули вже понад 26 тисяч тіл та останків у межах репатріаційних заходів, однак велика частина з них досі невпізнані. Він зазначав, що ідентифікація проходить повільно, зокрема й через бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз.