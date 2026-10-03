У Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка їхала забрати онука. Тепер її можуть екстрадувати до РФ — як на це реагують в Україні

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Insider / Надано родичами

В аеропорту столиці Казахстану 1 жовтня затримали громадянку України Любов Рожанську за запитом Росії. Вона прилетіла до Астани зі Стамбулу, щоб забрати свого неповнолітнього онука, якого хотіла повернути в Україну.

Про це виданню Deutsche Welle повідомили адвокати жінки Олексій Прянишніков та Різа Нурбаєва.

Рожанську затримали за запитом, який Москва передала через Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ). Наразі вона перебуває в СІЗО. Найближчими днями відбудеться суд.

За словами казахстанської адвокатки Нурбаєвої, попри те що Рожанська є громадянкою України, її можуть депортувати до Росії. Адже у 2023 році в РФ порушили кримінальну справу щодо Рожанської. Її звинуватили у викраденні дитини. Сама Рожанська не знала про справу, оскільки ніколи не вʼїжджала до Росії.

За що затримали Любов Рожанську

Історія повʼязана з її 8-річним онуком, який разом із матірʼю опинився в Росії ще до повномасштабного вторгнення. У 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва, яка жила в Одесі, поїхала з дитиною до Калінінградської області, де залишилася жити з родиною свого другого чоловіка — громадянина РФ.

У 2022 році Андрєєва отримала російське громадянство для себе та сина. Тим часом в Україні батько хлопчика домагався його повернення. У березні 2025-го Верховний суд постановив, що дитина має жити в Одесі.

У коментарі Insider адвокат Прянишніков додав, що батько хлопчика — військовий ЗСУ. Російський суд дозволяв йому бачитися із сином лише в період літніх канікул на території Калінінградської області.

У липні 2026 року новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв та його батько Вʼячеслав вийшли на звʼязок із Рожанською і запропонували передати дитину в Україну. Проте в цей час у Росії вже готували документи для оголошення українки в розшук та її екстрадиції. Калінінградський суд також виніс постанову про її арешт.

Рожанська, за словами її адвоката, попри застереження поїхала до Астани, оскільки хотіла забрати онука. Там її затримали.

Як реагують в Україні

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Рожанську «виманили до Казахстану обманним шляхом». За його словами, родичі дитини в Росії діяли в співпраці з ФСБ та навмисно переконували жінку приїхати по онука.

Лубінець повідомив, що звернувся до омбудсмана Казахстану із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Рожанської до Росії. Він також попросив перевірити умови її тримання під вартою, правові підстави затримання та забезпечити доступ до неї українських дипломатів і адвоката.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли LIGA.net, що знають про цю ситуацію та контактують з казахстанською стороною. Українські консули запросили дозвіл, аби відвідати українку в СІЗО, та отримали попередню згоду.

Окремо Лубінець закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися забирати їх самостійно.

«Самостійна поїздка до РФ чи спроба забрати дитину через треті країни може створити серйозні ризики для самих родичів і поставити під загрозу подальше повернення дитини», — заявив омбудсман.