The Guardian написала, що західні країни готують плани евакуації посольств із Києва. МЗС України це заперечує

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Західні країни нібито готують резервні плани переміщення своїх посольств із Києва до Львова або на схід Польщі через посилення російських атак на столицю.

Про це написало медіа The Guardian із посиланням на двох високопоставлених західних дипломатів.

За даними видання, дипломати публічно заявляють, що залишатимуться в Києві, оскільки їхній відʼїзд може стати для Росії пропагандистською перемогою. Водночас непублічно вони розповіли, що розробляють запасні плани на випадок, якщо росіяни почнуть навмисно бити по іноземних дипломатичних представництвах.

«Росія планує заморозити Київ, повернути його в камʼяний вік [...] Ситуація, очевидно, швидко погіршується», — сказав журналістам західний дипломат.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України цю інформацію заперечують. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі NV заявив, що від іноземних дипломатичних місій не надходило жодних запитів чи повідомлень про плани переїжджати з Києва.

«Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували», — сказав Тихий.

Він додав, що за усталеною процедурою дипломатичні місії мають повідомляти МЗС України про намір переміститися. За словами Тихого, станом на вечір пʼятниці, 2 жовтня, таких звернень від іноземного дипкорпусу не було.

The Guardian зазначає, що останніми днями російські атаки на Київ посилилися. Окупанти стали масовіше використовувати реактивні дрони, котрим складніше протистояти ППО. Натомість Україна все ще працює над перехоплювачами для збиття таких дронів.

Під ударом опинилися офіси, дата-центри, школа, лікарня, енергетична інфраструктура та мости через Дніпро. Мер Києва Віталій Кличко назвав ситуацію у столиці «дуже драматичною» та заявив, що ворог «розриває Київ на шматки». Президент Володимир Зеленський також казав, що Росія прагне змусити українців залишати столицю, щоб створити враження, ніби без Києва немає України.