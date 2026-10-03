Росіяни атакували другий міст у Києві — Північний (оновлено)
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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mistokyia.ua
Вранці 3 жовтня російський дрон влучив у Північний міст у Києві, який сполучає Оболонь і Троєщину.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, на мосту пошкоджене дорожнє полотно і контактна тролейбусна мережа. Рух з лівого на правий берег перекрили.
Через це затримується рух громадського транспорту, попередили в КМДА. Зокрема, автобусів № 21, 73, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47. Рух автобусів організовано за маршрутом: Подільський мостовий перехід — станція метро «Поштова площа» — Європейська площа.
Оновлено о 08:20. Рух автобусів № 21, 73, 101, 114 відновили за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
- Це вже другий київський міст, по якому бʼють російські дрони останніми днями — до цього чотири рази були влучання в Південний міст. Через це в Києві ввели тимчасові обмеження руху транспорту через чотири мости під час повітряної тривоги.