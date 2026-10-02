В Україну з Росії повернули понад 26 тисяч тіл загиблих, значна частина з них залишаються невпізнаними

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули вже понад 26 тисяч тіл та останків у межах репатріаційних заходів, однак велика частина з них досі є невпізнаними.

Про це написав керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, ідентифікація проходить повільно, зокрема й через бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз.

Керівник ОП каже, що цей процес планують пришвидшити. В Україні створять міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих; переглянуть основні проблемні питання і роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах, а також залучать міжнародні спроможності для ДНК-експертиз.

Необхідні для цього рішення уряд ухвалить найближчим часом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або під час різних етапів репатріації.