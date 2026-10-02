У поліції розповіли, як змінюватиметься рух транспорту через мости в Києві під час тривоги

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У Києві запроваджують тимчасові обмеження руху транспорту через чотири мости під час повітряної тривоги.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Тепер, коли лунатиме сирена, рух на Південному мосту повністю перекриватимуть в обох напрямках. Дарницьким мостом водії зможуть проїхати лише однією смугою і тільки в напрямку з правого на лівий берег.

А міст Метро та Подільсько-Воскресенський міст перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег.