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«Бабель»

Минулого тижня голова російського МЗС Сергій Лавров заявив в ООН, що на відміну від США Європа підриває мирні переговори, — колумніст Le Monde Ален Фрашон називає це «подвійною брехнею». Протягом останнього тижня вересня в Раді Безпеки Організації Обʼєднаних Націй деякі з наймудріших голосів благали Москву припинити бойові дії. Одне й те саме прохання лунало з усіх боків: від Сполучених Штатів, країн Глобального Півдня та європейців. Але Лавров чітко заявив: ні. І повторив усе, що щодня лунає з Кремля. Однак лідери президентських перегонів у Франції Марін Ле Пен і Жак-Люк Меланшон не готові звертати увагу на ці слова.

Дуже важко зрозуміти доброзичливих французів, які глухі й сліпі до позиції Кремля та постійно повторюють, мов заклинання, що Європа має забезпечити «переговори», коли Росія відкрито заявляє, що не хоче їх або ж хоче капітуляції України. Історія вчить, що переговори в конфлікті відбуваються лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені в них. Послаблення однієї сторони, як це хочуть зробити французи, які пропонують більше не допомагати Україні, лише заохочує іншу, в цьому випадку Росію, — у цьому вже переконався Дональд Трамп.

The New York Times присвятила текст новому виду російської пропаганди — воєнним пісням, які створив штучний інтелект. Вони прославляють російських солдатів, дегуманізують українців, зображують лінію фронту як пекло, але вторгнення в Україну називають необхідним захистом. Однією з найпопулярніших пісень стала «Сила артилерії» — рок-гімн російським артилерійським системам. Українська OSINT-організація Terrecon виявила, що подібні пісні прослухали мільйони разів на найпопулярніших платформах світу: Spotify, Apple та YouTube. «Вони знайшли нові способи створювати дешевші дрони та використовувати їх у масових масштабах. Так само з музикою — створюють масовану пропаганду за допомогою ШІ», — каже про росіян засновниця Terrecon Дарʼя Вербицька.

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