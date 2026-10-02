Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії. У списку — судна тіньового флоту і 33 компанії ВПК

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Уряд Японії 2 жовтня розширив список санкцій щодо Росії у звʼязку з її агресією проти України.

Про це йдеться на сайті японського МЗС.

До списку включили 33 російські компанії та девʼятьох людей. Щодо них вводять обмеження на платежі та операції з капіталом. Перекази коштів, а також угоди, повʼязані з депозитами та грошовими позиками, відтепер вимагатимуть спеціального дозволу японської влади.

Серед підприємств, які потрапили під обмеження, — «Туламашзавод», «Мотовиліхінські заводи», «Воєнторг», «Уралдронзавод», ВНДІР «Прогрес» та «Алабуга Девелопмент». Усі вони входять до російського військово-промислового комплексу.

Серед фізосіб у списку санкцій зазначені, зокрема, заступник гендиректора «Ростеху» Дмитро Леліков, засновник Lobaev Arms Владислав Лобаєв, керівник Воскресенського агрегатного заводу Олександр Сичугов та гендиректор ВНДІР «Прогрес» Владислав Костін.

Також санкції ввели проти чотирьох компаній з Туреччини та ОАЕ та 35 суден тіньового флоту РФ.