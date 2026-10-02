Єврокомісія не бачить фінансової прогалини у потребах України на 2026 рік

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Європейська комісія заявила, що коштів, які ЄС уже передбачив для України, має вистачити, щоб покрити її бюджетні та оборонні потреби до кінця 2026 року. Водночас Брюссель ще не визначив остаточну суму, якої Україна потребуватиме у 2027 році.

Про це сказали на брифінгу в Брюсселі речники Єврокомісії Паула Піньйо та Балаш Уйварі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Ми ніколи не казали, що існує фінансова прогалина. Ми чули про неї з повідомлень [у медіа]. Учора ми разом з нашими українськими партнерами дійшли висновку, що фінансової прогалини немає», — сказала Піньйо.

За її словами, Єврокомісія раніше не підтверджувала інформацію про дефіцит, бо спочатку хотіла обговорити потреби безпосередньо з українською стороною.

Балаш Уйварі повідомив, що вчорашня зустріч української делегації та представників Єврокомісії була продовженням переговорів президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента України Володимира Зеленського, які відбулися в Нью-Йорку.

Сторони, зокрема, визначили джерела для покриття бюджетних та оборонних потреб України до кінця 2026 року. Балаш Уйварі пояснив, що ЄС керується фінансовою стратегією, яку на 2026 рік затвердила Рада ЄС. Вона передбачає виплату €45 мільярдів у межах Ukraine Support Loan, розподілених між трьома фінансовими інструментами.

«Саме на цьому ми зараз зосереджені й маємо намір вийти на цю цифру», — сказав Уйварі.

Водночас у Єврокомісії заявили, що на 2027 рік уже почали визначати додаткові бюджетні та оборонні потреби України.

«Ми ніколи не говорили, що хочемо робити це самостійно», — зазначив Уйварі, наголосивши, що ЄС розраховує на інших партнерів. За його словами, Євросоюз запропонував кредит на €90 мільярдів, а партнери мають допомогти збільшити загальний обсяг фінансування до €135 мільярдів.

Він також повідомив, що Україна та ЄС домовилися проводити такі зустрічі щомісяця. Хто саме представлятиме сторони та на якому рівні відбуватимуться переговори, поки остаточно не визначили.