«Нова пошта» почала продавати книги у своїх відділеннях. Як і де вже можна придбати

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mrgarethdavies / Flickr

«Нова пошта» запустила пілотний проєкт із продажу бізнес- та економічної літератури у своїх відділеннях. Проєкт отримав назву Nova Books.

Про це повідомляє пресслужба компанії в інстаграмі.

Це спеціально облаштований книжковий простір з касою самообслуговування. Наразі він працює в одному з відділень пошти в Києві.

Щоб придбати уподобану книжку, потрібно відсканувати штрих-код і самостійно сплатити замовлення онлайн.

Книжки добирали на основі рекомендацій корпоративного університету компанії та приватних бібліотек її співвласників. Асортимент і дистрибуцію забезпечує книжковий сервіс Megogo Books.

Нова пошта

За даними компанії, за перші дві доби тестування нового формату відвідувачі придбали близько 20 примірників. Невдовзі такі книжкові полиці зʼявляться ще у двох київських відділеннях. До кінця року їхню кількість планують збільшити до 10, а згодом — вивести проєкт у регіони.