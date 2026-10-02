Україна отримала €2,9 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Україна отримала €2,9 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility. Україна отримала кошти завдяки тому, що виконала 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 року та попередніх. Вони стосуються банківського сектора, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково.

Премʼєр додав, що потреба у фінансуванні досі залишається критичною, тому уряд пришвидшує ухвалення всіх необхідних рішень і працює з парламентом, щоб якнайшвидше ухвалити необхідні законопроєкти.