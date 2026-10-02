NYT: Росія готує до 1 000 ракет, дронів та авіабомб для ударів по енергетиці України цієї зими

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Росія готує до 1 000 ракет, дронів та авіабомб для ударів по енергетиці України цієї зими. Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси.

Про це пише The New York Times з посиланням на перехоплений російський документ, який міністр енергетики України Денис Шмигаль показав європейським партнерам у Парижі.

Зокрема, документ описує план атак на електропідстанції, ГЕС, ТЕС і котельні, а також водопровідну та каналізаційну інфраструктуру. Найнебезпечніша частина плану — удари по розподільчих вузлах трьох українських АЕС, щоб відключити їх від енергосистеми.

План передбачає три етапи. Спочатку мають знищити підстанції біля західного кордону, через які Україна отримує електроенергію з Європи, потім — гідроелектростанції, а на третьому етапі — змусити три діючі АЕС припинити роботу.

Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси. Росія хоче скоротити постачання електроенергії та тепла в цих містах до 90%. Загалом мета — вивести з ладу майже 15 ГВт генерувальних потужностей. Це приблизно стільки, скільки Україна мала наприкінці літа.

NYT зазначає, що не змогла незалежно підтвердити справжність документа. Він датований серпнем і написаний російською мовою. Водночас Путін уже заявляв публічно про намір масштабно бити по українській енергетиці взимку, називаючи це «відповіддю» на українські атаки по російських нафтопереробних заводах.