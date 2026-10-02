Генштаб: Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1 520 військових

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Росіяни втратили за останню добу на війні проти України 1 520 військових і сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без семи бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, однієї реактивної системи залпового вогню, семи наземних робототехнічних комплексів, 1 470 БпЛА, 422 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також шести одиниць — спеціальної техніки.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називавцифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.