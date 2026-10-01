Як головні європейські союзники України намагаються протистояти втомі від війни. Світові медіа про російсько-українську війну 1 жовтня

Новини

«Бабель»

Росія здійснила один з найбільших ударів по українській енергоінфраструктурі за останні місяці, атакувавши енергообʼєкти в Києві та інших великих містах напередодні зими, пише CNBC News. Видання акцентує увагу на тому, що Україна вже почала запроваджувати екстрені відключення електроенергії в Києві та трьох областях. Про це також пише The Guardian, зауважуючи, що столиця останнім часом дедалі більше нагадує прифронтове місто. Однак й Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи, попри невдоволення Дональда Трампа, йдеться в статті. Президент США звинувачує українські удари у скороченні поставок дизелю і зростанні цін на пальне перед проміжними виборами, хоча незалежні енергоексперти головною причиною називають війну в Ірані та ширші збої на ринку. Микола Бєлєсков, військовий аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень, заявив, що навряд чи Київ припинить атакувати російську нафтову інфраструктуру, доки Москва щодня атакує Україну. «Немає жодних підстав для того, щоб Україна продовжувала проявляти стриманість, поки її бомбардують. Нам потрібно позбавити Росію доходів», — сказав він.

Тим часом The Wall Street Journal розповідає про те, як європейські уряди змінюють риторику щодо війни в Україні через зростаючу втому суспільства і популярність правих політичних сил, які виступають проти подальшої допомоги Києву. Зокрема, Берлін, Париж та інші європейські столиці дедалі активніше говорять про необхідність дипломатичного завершення війни. Причина зміни тону — внутрішня політика. WSJ пише, що майже третина німецьких виборців підтримують партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні. AfD використовує втому від війни як політичний аргумент: критикує витрати на Україну, виступає за скасування санкцій проти Росії та відновлення закупівель російської енергії. У Франції WSJ повʼязує зростання популярності Марін Ле Пен із запитом на переговори про завершення війни. У Британії премʼєр Енді Бернхем теж зміщує акцент на те, що Лондон нібито не прагне конфронтації з Росією.

Водночас у статті йдеться не лише про «втому від України», але й про боротьбу за політичну інтерпретацію війни. Популістські партії пояснюють виборцям: уряди витрачають дедалі більше грошей, війна триває вже пʼять років, результату немає — отже, треба домовлятися. Тому європейські уряди намагаються перехопити саме слово «мир», але не погоджуються з висновком, що для цього треба припинити підтримувати Україну. Фрідріх Мерц, наприклад, формулює це так: підтримка України — це передумова для переговорів, а не перешкода їм.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.