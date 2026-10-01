Уряд запускає новий сервіс «єДумка» в «Дії». Для чого він

Новини

Міністерство цифрової трансформації

Уряд запускає в застосунку «Дія» експериментальний сервіс «єДумка» для комунікації громад із місцевою владою або військовими адміністраціями.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

За даними Мінцифри, це потрібно для того, щоб місцева влада краще розуміла потреби людей та визначала пріоритети.

Зокрема, у цьому сервісі громадяни зможуть подавати пропозиції та відстежувати їхній статус, переглядати, обговорювати та підтримувати ініціативи інших людей. Також громадам буде доступна функція оцінювання офіційних відповідей посадовців. Крім того, громадяни зможуть брати участь в опитуваннях від місцевої влади.

Зміни стосуються того, що впливати на рішення зможуть усі причетні до громади люди. Зокрема, громадянин зможе комунікувати в сервісі, якщо він має задеклароване місце проживання, статус ВПО, нерухомість, сплачує податки або очно навчається в місцевих закладах освіти.

Цей експериментальний проєкт триватиме два роки. Повністю реалізувати його функціонал планують протягом пів року. «єДумка» запрацює спочатку у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Інші органи місцевого самоврядування та військові адміністрації можуть долучитися добровільно.