Протягом дня росіяни атакували Україну 97 дронами. Вибухи лунали на Донеччині та Дніпропетровщині

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Вадим Лях \ Facebook

Протягом дня російська армія атакувала Україну 97 дронами «Гербера» та інших типів. ППО знешкодила 78 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Армія РФ вдарила по Словʼянську на Донеччині — один чоловік загинув, ще один постраждав. Удар пошкодив 35 приватних будинків.

У Павлограді на Дніпропетровщині загорілась адміністративна будівля.

Також стало відомо, що російські атаки знищили в Києві дата-центр «Парковий». Він повністю припинив роботу.