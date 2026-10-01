Протягом дня росіяни атакували Україну 97 дронами. Вибухи лунали на Донеччині та Дніпропетровщині
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Вадим Лях \ Facebook
Протягом дня російська армія атакувала Україну 97 дронами «Гербера» та інших типів. ППО знешкодила 78 з них.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.
Армія РФ вдарила по Словʼянську на Донеччині — один чоловік загинув, ще один постраждав. Удар пошкодив 35 приватних будинків.
У Павлограді на Дніпропетровщині загорілась адміністративна будівля.
Також стало відомо, що російські атаки знищили в Києві дата-центр «Парковий». Він повністю припинив роботу.