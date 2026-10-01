У медіа заявили про замах на співвласника Fire Point Дениса Штілермана. Що відомо

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Forbes

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, з посиланням на джерела, написав, що під Києвом невідомі намагалися вбити співвласника Fire Point Дениса Штілермана.

За його словами, Штілерман отримав легкі поранення, його охоронець загинув, а нападників ліквідували.

Сам Штілерман заявив, що чутки про його загибель чи загибель його охоронців дещо перебільшені. Факт нападу він не підтвердив, але і не спростував.

Хто такий Денис Штілерман

Денис Штілерман (раніше мав прізвище Данілов) — бізнесмен, головний конструктор і співвласник компанії Fire Point. Він народився в Одесі, а виріс у Києві. Навчався в Московському фізико-технічному інституті за спеціальністю «Космологія».

Після завершення навчання залишився жити в Росії. Водночас займався підприємницькою діяльністю в Україні: мав у Києві інвестиційну компанію, а також працював над розробкою програмних продуктів і реалізовував інші бізнес-проєкти.

У 2007—2008 роках працював над системами управління для Міністерства оборони Російської Федерації.

Мав подвійне громадянство. За твердженням Штілермана, його паспорт громадянина Російської Федерації був анульований у 2016 році.

У 2022 році разом із Єгором Скалигою заснував військово-промислову компанію Fire Point. Згодом до команди приєдналася Ірина Терех. Компанія спеціалізується на виробництві далекобійних ударних безпілотників, зокрема FP-1 і FP-2, а також крилатої ракети FP-5 «Фламінго».