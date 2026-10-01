Британія запровадила нові санкції проти тіньового флоту Росії, пропагандистів та росіян, причетних до катувань

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Британія ввела нові санкції проти Росії — під обмеження потрапили 31 людина та компанії. Санкції спрямовані проти суден тіньового флоту, пропагандистів і людей, причетних до катувань українських цивільних.

Про це повідомив британський уряд.

Вісім людей потрапили під санкції через те, що затримували та катували українських цивільних на тимчасово окупованих територіях. Ще семеро — через навʼязування пропаганди та мілітаризацію українських дітей, депортованих Росією.

Окремо Британія запровадила санкції проти кількох суден, які Росія придбала для нового тіньового флоту, щоб обходити санкції та зберігати доходи від експорту газу. Деякі з цих суден почали використовувати лише в липні 2026 року.

Ще сімох людей, зокрема чотирьох громадян Грузії, Британія звинувачує в поширенні прокремлівської дезінформації. Серед іншого, вони виправдовували російську окупацію та працювали у створених Росією структурах на окупованих територіях Південної Осетії у Грузії.