Естонія офіційно заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію

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Уряд Естонії 1 жовтня схвалив санкції, які забороняють везти через країну транзитом зерно, яке походить із Росії та Білорусі. Постанова набуде чинності наступного дня після її публікації в державному законодавчому віснику Riigi Teataja.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає естонське медіа ERR.

Заборона стосується зерна, що належить до товарної групи CN 10. Зокрема, до неї відноситься пшениця, меслин (суміш пшениці та жита), жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, зернове сорго, гречка, просо, насіння канаркової трави, а також інші менш поширені зернові.

«Росія атакує українські порти й перешкоджає надходженню українського зерна на світовий ринок. Було б цинічно водночас дозволяти їй вивозити власне зерно через наші порти. Естонія цього не допустить», — заявив Цахкна.

За його словами, Естонія ще у вересні попереджала, що не потрібно перевозити російське зерно через її територію. Також країна разом із Латвією та Литвою працює над тим, щоб російське зерно не транзитувалося через усі порти країн Балтії.