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У штабі військової поліції Польщі троє людей потрапили у лікарню після того, як відкрили невідому посилку. Конверт надійшов із Німеччини до підрозділу в Новій Дембі Підкарпатського воєводства

Про це пише польське RMF24.

Коли конверт відкрили, всередині виявилася листівка — жодної речовини з конверта не висипалося. Водночас двом військовим поліцейським і цивільному, який був у кімнаті, стало зле — у них подразнилася шкіра на обличчі та руках.

Ще чотирьох військових ізолювали, а 133 людини евакуювали із сусідньої будівлі. На місці працювали хімічні рятувальники. Про інцидент також повідомили Агентство внутрішньої безпеки та Службу військової контррозвідки.

Згодом Міноборони заявило, що експерти не знайшли в посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин. Трьох постраждалих обстежили й виписали з лікарні. Причини інциденту з’ясовують.