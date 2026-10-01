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Україна планує встановити 840 мобільних укриттів на шкільних маршрутах у шести прифронтових областях. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

Про це повідомив заступник міністра у справах громад, територій та ВПО Артем Гусак.

За його словами, проєкт уже підтримали українські області-донори. Водночас для того щоб облаштувати усі укриття, потрібне додаткове міжнародне фінансування. Партнерам представили потреби кожного з шести регіонів і визначили, на що саме мають спрямувати кошти.

Під час засідання «Коаліції укриттів» Європейський Союз виділив Україні €10 мільйонів. Інші учасники ініціативи поки ще не визначили можливий обсяг підтримки.

«Коаліцію укриттів» для України започаткували у травні 2025 року Україна та Фінляндія. До неї також приєдналися ЄС, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.