Уряд Литви схвалив обмеження на купівлю нерухомості громадянами РФ і Білорусі

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Уряд Литви 30 вересня схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах поблизу стратегічних об’єктів, навіть якщо вони мають посвідки на проживання.

Про це пише LRT.

Громадянам Білорусі без посвідки на проживання теж заборонять купувати нерухомість, тоді як для росіян така заборона передбачена попереднім законопроєктом. Обмеження не поширюватимуться на випадки, коли нерухомість переходить у власність у спадок.

Якщо Сейм схвалить поправки, вони набудуть чинності 1 січня наступного року.

Раніше купувати нерухомість громадянам Росії та Білорусі заборонили Латвія і Фінляндія. Виняток зробили для тих, хто має посвідку на проживання у відповідній країні. Естонія теж планує запровадити подібну заборону.

Крім того, уряд Литви схвалив пропозицію заборонити білоруським та російським артистам та іншим діячам культури виступати в країні, якщо вони працювали на окупованих або анексованих українських територіях.

Заборона поширюватиметься й на людей, які прямо чи опосередковано підтримували війну Росії проти України. Уряд ще не визначив конкретних критеріїв, а поправку ще має схвалити парламент.

Обмеження не поширюватимуться на людей, які «чітко виступили проти агресії, окупації чи анексії, публічно продемонстрували свою незгоду з цими діяннями та чия діяльність об’єктивно не сприяла реалізації інтересів окупаційної влади».