«Інноваційний наступ українських роботів щойно перекреслив річні здобутки Росії». Світові медіа про російсько-українську війну 30 вересня

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«Бабель»

Збройні сили України продовжують операцію «Вівальді» на Донеччині, для Atlantic Council про неї написав україно-американський журналіст Давид Кириченко. Операцію почали в режимі суворої інформаційної тиші, а при підготовці українські війська створили «завісу» РЕБ, яка запобігла проникненню російських розвідувальних дронів. Несподіванка була вирішальною.

Завдяки секретності НРК з важкими кулеметами та вибухівкою змогли дістатись російського тилу і спричинити хаос. А дрони середньої дальності ізолювали передові частини РФ, перерізали логістику і змусили відступити підрозділ російського Центру безпілотних технологій «Рубікон».

Український наступ роботів не є вирішальним проривом, однак він суттєво завадив плану Путіна завоювати Донеччину. Якщо його уроки зможуть масштабувати та впровадити в усій українській армії, це може стати моделлю для відновлення обмежених маневрених наступів у битвах, де домінують безпілотники, підсумовує журналіст.

Старша кореспондентка The Guardian у Китаї Емі Гокінс зробила репортаж з українського підрозділу, який цього року почав вербувати солдат із Китаю, хоча цю країну й вважають головним спонсором Росії. Командир частини Муза просить не розголошувати її назву — щоб захистити добровольців та їхні сімʼї у Китаї. Муза каже, що через тиск китайських спецслужб пʼятеро добровольців після БЗВП повернулись додому. Наразі в підрозділі до десяти китайських солдатів.

Перевірку кандидатів курує китайський доброволець Тім. Він відсіює людей із судимостями та тих, ким рухає лише ненависть до КНР, відбираючи відданих ідеям демократії та суверенітету України. Однак невдоволення політикою Китаю часто стає для добровольців вирішальним фактором.

Дехто хвилюється, що китайські солдати в Україні можуть надати Пекіну розвідувальну інформацію — офіцер з іншої бригади сказав, що «двічі подумає», перш ніж взяти когось із КНР. Однак Муза не хвилюється: людей бракує, тож у цій ситуації підійде будь-хто.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.