Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв для українців

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Міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні, відкрив для заяв усі 43 категорії компенсації.

Про це йдеться на сайті Реєстру збитків.

Загалом передбачена 21 категорія для людей, 11 — для компаній і підприємців, ще 11 — для держави. Станом на 30 вересня до Реєстру надійшло 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч уже внесли до системи. Решту опрацьовують.

Останніми відкрили категорії «Екологічна шкода», «Розкрадання та / або привласнення природних ресурсів» та «Інші втрати майна» (ті, які не підпадають під уже існуючі категорії).

Відкриття всіх категорій також створює передумови для передачі зібраних Реєстром заяв майбутній Міжнародній комісії з претензій України до Росії.