WSJ: Понад половину українських F-16 небоєздатні через затримки техобслуговування в Бельгії

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Понад половину українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Співрозмовники кажуть, що за нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих.

Водночас літаки, які використовують у бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування. Загалом F-16 потребують планового технічного огляду після 300 годин польотів, зазвичай перевірка триває до 40 тижнів у Бельгії та від двох до шести тижнів у США.

Однак обслуговувати українські F-16 має бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering, з якою США уклали контракт вартістю до $235,5 млн. Під час огляду перевіряють двигун, авіоніку, гідравліку, паливну систему та інші компоненти літака.