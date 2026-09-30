WSJ: Понад половину українських F-16 небоєздатні через затримки техобслуговування в Бельгії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Понад половину українських винищувачів F-16 наразі не можуть виконувати бойові завдання через затримки з технічним обслуговуванням у Бельгії.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Співрозмовники кажуть, що за нинішніх темпів використання та ремонту Україна може залишитися без решти літаків до кінця року. Однією з причин затримок може бути дефіцит окремих комплектуючих.
Водночас літаки, які використовують у бойових умовах, можуть потребувати частішого обслуговування. Загалом F-16 потребують планового технічного огляду після 300 годин польотів, зазвичай перевірка триває до 40 тижнів у Бельгії та від двох до шести тижнів у США.
Однак обслуговувати українські F-16 має бельгійська компанія Sabena Aerospace Engineering, з якою США уклали контракт вартістю до $235,5 млн. Під час огляду перевіряють двигун, авіоніку, гідравліку, паливну систему та інші компоненти літака.
- F-16 — американський багатоцільовий винищувач із потужним радаром і високою маневреністю. Україна використовує їх передусім для ППО — зокрема, для знищення російських ракет і дронів. Також літаки можуть бити по наземних цілях.