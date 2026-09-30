Від ранку росіяни продовжили бити по Україні. Під ударом були Київщина та Дніпро — є поранені

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Пресслужба ДСНС

Від ранку російська армія продовжила бити по Україні — під ударом були Київ, область та Дніпро. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських обстрілів.

У Києві кількість поранених після нічної атаки зросла до пʼяти, загинули двоє людей. Від ранкового удару у столиці загинув працівник «Київтеплоенерго». На Київщині в Обухівському районі був удар по супермаркету — постраждала людина, спалахнула пожежа. У Броварах постраждали троє людей.

На Житомирщині через нічну атаку спалахнули пожежі у трьох районах.

У Дніпрі спалахнув приватний будинок.