Медіа: Літак, що прямував з Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. Причиною могла стати суперечка пілотів

Новини

flydubai / Instagram

Літак Flydubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про надзвичайну ситуацію. За попередніми даними, причиною став конфлікт між пілотами.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на джерела у службі безпеки Ізраїлю.

Літак приземлився в аеропорту «Табук» у Саудівській Аравії. За даними медіа, спершу він подав «код екстреного сигналу» 7700, а пізніше надіслав код 7500, що означає викрадення або незаконне втручання. На борту було 180 пасажирів.

Через інцидент у небо підняли винищувачі ВПС Ізраїлю. А премʼєр-міністр та міністр оборони проводили екстрені консультації — підозрювали захоплення літака терористами.

Після того як літак подав сигнал про небезпеку, він більше не відображався на сайтах відстеження польотів.

Як повідомляє ізраїльський «12 канал», один з пілотів має українське походження, а інший — російське. Пілоти сперечалися між собою в кабіні під час польоту, аж поки один із них не знепритомнів.