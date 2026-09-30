Мінекономіки: Година повітряної тривоги коштує Україні близько $45 млн через зупинку роботи бізнесів

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Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко заявив, що година повітряної тривоги коштує країні близько $45 млн через зупинку роботи бізнесів.

Про це він сказав для Guardian.

Кравченко додав, що росіяни хочуть знищити всю українську економіку, коли бʼють по металургійних заводах, складах, логістиці та дата-центрах. Лише цього року російські атаки на ці обʼєкти завдали Україні збитків на понад $10 млрд.

Проте він наголосив, що для того щоб зменшити удар по економіці, уряд нещодавно застосував два рівні загрози — червоний та жовтий. Після цього понад половину компаній продовжувало працювати під час жовтого рівня тривоги.