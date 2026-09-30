Генштаб: Росіяни втратили на фронті за останню добу майже 1 500 військових

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Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Упродовж минулої доби, 29 вересня, російська армія втратила на фронті ще 1 470 військових і сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили 21 артилерійську систему, дві РСЗВ, один засіб ППО, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 1 393 БпЛА, 332 одиниці автомобільної техніки і пʼять — спеціальної, а також три крилаті ракети.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.