«Дуже трампівський план налагодження відносин із Росією». Світові медіа про російсько-українську війну 29 вересня

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«Бабель»

Команда Дональда Трампа хоче використати звільнення російських політв’язнів як крок, щоб послабити санкції і відновити економічні відносини з Москвою. Про цю ініціативу пише журналіст The Atlantic Саймон Шустер, зазначаючи, що в Білому домі сподіваються: торгівля та бізнес можуть підштовхнути Путіна до миру в Україні. Зокрема, спеціальний посланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послабити американські санкції проти Росії в обмін на звільнення цивільних політвʼязнів. Раніше Коул уже випробував таку модель на Білорусі. За його участі США домоглися звільнення сотень білоруських політвʼязнів. Натомість Вашингтон послабив частину санкцій проти режиму Лукашенка і почав обговорювати економічні угоди.

Минулого тижня Дональд Трамп оголосив, що США ведуть переговори з Білоруссю щодо «масштабної» калійної угоди. Коул, колишній адвокат Трампа, сказав Саймону Шустеру, що Росія також бере участь у цих переговорах. З початку війни в Україні США уникали торговельних угод за участю Росії. Ця угода стане рідкісним винятком, якщо її буде укладено. На думку Коула, це також сприятиме просуванню справи миру. «Усе це працює на можливість встановлення миру», — сказав Коул в розмові з журналістом. — Чим більше взаємодії, тим більше компромісів — чи то економічних, чи ув’язнених, чи чогось іншого — крок за кроком веде до, сподіваюся, миру. Це свого роду місія».

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