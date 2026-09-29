НАБУ і САП розшукали екссуддю з Дніпра, який понад три роки переховувався після вироку за хабарництво

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НАБУ

Правоохоронці розшукали суддю Бабушкінського районного суду Дніпра Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Леонов у травні 2018 року вимагав $30 тисяч хабаря за те, щоб визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підробку документів вирок без позбавлення волі.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав Леонова винним у цій справі та призначив йому 11 років позбавлення волі. Також у нього конфіскували майно й заборонили обіймати посаду судді впродовж трьох років.

Проте суддя не зʼявився на оголошення вироку, тому в червні 2023 року його оголосили в розшук.

За даними НАБУ, Леонов переховувався в таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт. Також він носив поліцейську форму. Наразі його відправили до слідчого ізолятора.