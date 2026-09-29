Трамп заявив, що не хоче співпрацювати з Китаєм у регулюванні ШІ — це заважатиме США створювати кращі продукти
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче співпрацювати з головою КНР Сі Цзіньпіном у питанні регулювання технологій штучного інтелекту. За його словами, співпраця ускладнить для американських компаній розробку кращих продуктів у сфері ШІ, ніж у їхніх китайських конкурентів.
Про це пише Reuters.
Трамп також сказав, що зараз США випереджають Китай та інші країни у сфері ШІ й він хоче, щоб так залишалося і надалі. Президент США обговорював питання штучного інтелекту із Сі Цзіньпіном під час його візиту у Вашингтон минулого тижня — тоді він заявляв, що вони вже співпрацюють з урядом КНР «в багатьох сферах».
Журналісти уточнили, що після зустрічі лідер Китаю та Трамп, ймовірно, мали різні погляди на розвиток ШІ. Трамп у соцмережах наполягав, що Сі Цзіньпін погодився з його планом «залишити все так, як є», а Сі, ймовірно, виступив за більш активний підхід до регулювання ШІ.
- Дискусія про безпеку ШІ загострилася після того, як у липні ШІ-моделі OpenAI самостійно здійснили кібератаку на системи стартапу Hugging Face. Також про це говорили після звільнення дослідника Anthropic Джейкоба Коксона, який публічно заявив, що розробники ШІ більше зосереджені на конкуренції, ніж на безпеці моделей, які потенційно можуть знищити людство.
- Першим керівником провідної компанії у сфері ШІ, який публічно закликав сповільнити розвиток технології, став гендиректор Anthropic Даріо Амодеї. За його словами, штучний інтелект здатний значно покращити життя людства, але якщо його не контролювати, він може випередити здатність людей розуміти та управляти технологією. Позицію Амодеї підтримали гендиректор xAI Ілон Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман.