Трамп заявив, що не хоче співпрацювати з Китаєм у регулюванні ШІ — це заважатиме США створювати кращі продукти

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче співпрацювати з головою КНР Сі Цзіньпіном у питанні регулювання технологій штучного інтелекту. За його словами, співпраця ускладнить для американських компаній розробку кращих продуктів у сфері ШІ, ніж у їхніх китайських конкурентів.

Про це пише Reuters.

Трамп також сказав, що зараз США випереджають Китай та інші країни у сфері ШІ й він хоче, щоб так залишалося і надалі. Президент США обговорював питання штучного інтелекту із Сі Цзіньпіном під час його візиту у Вашингтон минулого тижня — тоді він заявляв, що вони вже співпрацюють з урядом КНР «в багатьох сферах».

Журналісти уточнили, що після зустрічі лідер Китаю та Трамп, ймовірно, мали різні погляди на розвиток ШІ. Трамп у соцмережах наполягав, що Сі Цзіньпін погодився з його планом «залишити все так, як є», а Сі, ймовірно, виступив за більш активний підхід до регулювання ШІ.