The Atlantic: США запропонували Росії послаблювати санкції в обмін на звільнення політвʼязнів

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Спеціальний посланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю послабити американські санкції проти Росії в обмін на звільнення цивільних політвʼязнів.

Про це пише The Atlantic.

За даними видання, Трамп погодився. Таким чином президент США хоче відновити позицію Росії у світовій економіці та розширити переговори з Кремлем, що допоможе США та РФ укласти угоди. Йдеться про угоди щодо російської нафти, дизельного пального, рідкісноземельних мінералів та інших товарів.

Також звільнення політвʼязнів може стати аргументом на користь того, аби Трамп отримав Нобелівську премію миру. Раніше цю стратегію вже «протестували» на Білорусі.

У вересні Білорусь звільнила 25 політв’язнів в обмін на те, що США погодилися скасувати санкції щодо двох білоруських компаній. Ідеться про виробника фарб і промислових покриттів «Лакокраска» і державний промисловий концерн «Беллесбумпром», який об’єднує підприємства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної галузей.

У цьому контексті The Atlantic нагадує: минулого тижня Трамп оголосив, що США ведуть переговори з Білоруссю про «масштабну» калійну угоду, і Росія теж бере в них участь. Хоча з початку повномасштабної війни в Україні Вашингтон намагається уникати торговельних угод з Москвою.