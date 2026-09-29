Американські війська залишають Ірак. Іран називає це перемогою, а іракські силовики побоюються зміцнення «Ісламської держави»

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Сили США мають залишити свої останні бази в Іраку до завтра. Іран та його союзники сприймають цей вихід як перемогу, адже тепер мають значний вплив у країні, де за понад два десятиліття війни загинули 4 500 американців.

Про це пише Reuters.

Іракські експерти з питань безпеки кажуть, що виведення військ, узгоджене ще у 2024 році за президента Джо Байдена, може дати Тегерану та його союзникам більше свободи дій. Водночас це може дозволити іншим ворогам США, зокрема «Ісламській державі», відновити свої позиції.

Аналітики прогнозують, що проіранські угруповання не лише представлять вихід американців як перемогу свого руху, а й «спробують використати цей імпульс, щоб посилити свій вплив на ухвалення рішень у сфері безпеки та політики».

Іран, який заявляє, що його кінцева мета — домогтися виведення американських військ з усього Близького Сходу, розглядає вихід США з Іраку як перемогу своєї «осі опору» — мережі союзних збройних угруповань у регіоні.

Деякі іракські чиновники у сфері безпеки — як у федеральному уряді, так і в напівавтономному північному курдському регіоні — кажуть, що вихід США також може дати нове життя бойовикам «Ісламської держави». Попри поразку проголошеного ними халіфату майже десять років тому, вони зберігають мережу законспірованих осередків.

Що передувало

Американські війська вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити сунітського диктатора Саддама Хусейна. Після цього вони окупували країну, встановили уряд на чолі з шиїтами та роками боролися з повстанцями, перш ніж вивести війська наприкінці 2011 року.

Менш ніж за три роки вони повернулися, щоб допомогти іракським силам перемогти сунітське угруповання «Ісламська держава» під час масштабної війни 2014—2017 років.

Останніми роками Ірак був єдиною країною, яка підтримувала тісні політичні та військові звʼязки як зі США, так і з Іраном. Іноді Іран використовував територію Іраку як арену опосередкованого протистояння.

У 2020 році США вбили іранського генерала Касема Сулеймані, завдавши удару по аеропорту Багдаду. Союзники Ірану неодноразово обстрілювали американські бази, іноді провокуючи удари у відповідь.