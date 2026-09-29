«Диверсія на замовлення спецслужб». Естонія звинуватила Росію в підпалі заводу, який постачає техніку Україні

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Ville Säävuori / Flickr

Естонська поліція заявила, що за підпалом оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні 15 серпня стояли російські спецслужби. Це підприємство виробляє безпілотні наземні комплекси та постачає техніку Україні.

Про це пише ERR.

«Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати, що підпал проти 15 серпня був актом саботажу, замовленим спецслужбами Росії. Рада поліції безпеки дійшла такого висновку після ретельної оцінки зібраної інформації», — заявив прем’єр країни Крістен Міхал.

Розслідування для встановлення точних обставин інциденту триває, але попередня інформація також вказувала на замовний характер злочину. Підозрюваних у підпалі вже затримали та взяли під варту.

Поліція безпеки встановила, що ця диверсія є частиною ширшої кампанії Росії в Європі, спрямованої на залякування союзників та зменшення підтримки України.

«Російські спецслужби продовжують вербування та спроби впливу в Європі, зокрема з метою здійснення диверсій. Організації та компанії оборонної промисловості, що сприяють підтримці України, перебувають під підвищеним ризиком. Рада поліції безпеки рекомендує їм посилити заходи фізичного та кіберзахисту», — заявили в поліції.

На тлі цього інциденту Міністерство закордонних справ Естонії 29 вересня викличе тимчасового повіреного у справах Росії.