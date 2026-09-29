Хасид, якого мобілізували до ЗСУ коли він приїхав на Рош га-Шана, служитиме лікарем в Одесі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Ізраїльський хасид Йонатан Карлінський, якого мобілізували в Україні після поїздки на Рош га-Шана до Умані, служитиме в Одесі військовим лікарем.
Про це пише The Jerusalem Post.
Цьому посприяло втручання головного рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа — він переговорив із українськими посадовцями, які й призначили хасида на службу до Одеси. Медустанова, в якій він служитиме, розташована неподалік місцевої єврейської громади.
На місці служби чоловіка забезпечать кошерною їжею та нададуть доступ до синагоги. До цього він кілька тижнів побоювався, що його можуть направити в район бойових дій біля Харкова.
- 49-річного чоловіка мобілізували, коли він повертався з Рош га-Шана в Ізраїль. У ДПСУ пояснили, що прикордонники під час перевірки документів встановили, що чоловік, окрім ізраїльського громадянства, має й українське.