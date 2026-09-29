Reuters: Росія наступного року збільшить оборонні витрати на 27% — це найбільший показник з початку війни

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Росія планує у 2027 році витратити на війну 17,1 трильйона рублів ($202,6 мільярда). Це приблизно на 27% більше, ніж закладали у попередньому бюджетному плані, і найбільша сума від початку повномасштабної війни проти України.

Про це пише Reuters, яке отримало доступ до російських урядових документів.

Попередньо у бюджеті на 2027 рік планували 13,5 трильйона рублів оборонних видатків. Таким чином, новий показник збільшили на 3,6 трильйона рублів.

Агентство зазначає, що у 2026 році в російський бюджет закладали 12,1 трильйона рублів ($143 млрд) на армію, але справжнє значення влада приховує. Деякі військові витрати РФ на війну також можуть бути закладені й в інших частинах бюджету.

Загалом, за даними Reuters, протягом наступних трьох років Росія планує витратити близько 50 трильйонів рублів ($591 мільярд) на оборонну сферу.

В отриманих агентством документах також зазначається, що прогноз дефіциту бюджету в Росії подвоїли до 3,2% від ВВП, а зростання державного боргу у 2027 році оцінили у 21,7% ВВП.

Російський уряд планує подати проєкт бюджету до парламенту до 1 жовтня. Напередодні в Росії оголосили про плани підвищити податки, щоб знизити дефіцит — зокрема, впровадити новий податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, який, як очікується, приноситиме близько 200 мільярдів рублів на рік.